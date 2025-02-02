Новый сирийский лидер совершил первый зарубежный визит

Президент Сирии в переходный период Ахмад аш-Шараа осуществил свой первый зарубежный визит, направившись в Эр-Рияд для встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом.

Президент Сирии в переходный период Ахмад аш-Шараа осуществил свой первый зарубежный визит, направившись в Эр-Рияд для встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом.

Как передает Report , об этом сообщило саудовское госинформагентство SPA .

"Аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом ранее в воскресенье. Его сопровождает министр иностранных дел Асаад аш-Шибани", - сообщает агентство.

Информация о содержании встречи остается неизвестной.

При этом отмечается, что хотя это и первый зарубежный визит нового сирийского лидера, ранее Дамаск посещали глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан и эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани.