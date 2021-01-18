Новый штамм коронавируса выявили у никогда не бывших в Британии японцев

Первые случаи заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса были выявлены в Японии у людей, никогда не бывших в Великобритании.

Первые случаи заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса были выявлены в Японии у людей, никогда не бывших в Великобритании.

Как сообщает Report, об этом заявили представители японского министерства здравоохранения.

Случаи заражения были подтверждены в префектуре Сидзуока у трех человек в возрасте от 20 до 70 лет.

Никто из инфицированных никогда не был в Великобритании, однако специалистам пока не удалось установить, имел ли кто-то из заразившихся контакты с кем-то, кто мог недавно путешествовать в Великобританию.