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Новый штамм коронавируса выявили у никогда не бывших в Британии японцев

Новый штамм коронавируса выявили у никогда не бывших в Британии японцев Первые случаи заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса были выявлены в Японии у людей, никогда не бывших в Великобритании.
Другие страны
18 января 2021 г. 20:47
Новый штамм коронавируса выявили у никогда не бывших в Британии японцев

Первые случаи заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса были выявлены в Японии у людей, никогда не бывших в Великобритании.

Как сообщает Report, об этом заявили представители японского министерства здравоохранения.

Случаи заражения были подтверждены в префектуре Сидзуока у трех человек в возрасте от 20 до 70 лет.

Никто из инфицированных никогда не был в Великобритании, однако специалистам пока не удалось установить, имел ли кто-то из заразившихся контакты с кем-то, кто мог недавно путешествовать в Великобританию.

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