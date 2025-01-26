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Новый шеф Пентагона обещал предотвращать войны, а не вести их

Новый шеф Пентагона обещал предотвращать войны, а не вести их США будут стремиться предотвращать конфликты, а не инициировать новые.
Другие страны
26 января 2025 г. 01:20
Новый шеф Пентагона обещал предотвращать войны, а не вести их

США будут стремиться предотвращать конфликты, а не инициировать новые.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил новый министр обороны страны Пит Хегсет после приведения к присяге.

"Мы не хотим участвовать в войнах. Мы хотим сдерживать их, и мы хотим закончить те, что уже идут", - сказал глава ведомства.

По его словам, если Пентагону придется воевать, "мы задействуем огромные ресурсы и будем действовать решительно, чтобы уничтожить врага".

Хегсет также обещал поддерживать американских военнослужащих, продвигать концепцию президента Дональда Трампа "мир через силу", "ставить Америку на первое место и реформировать армию".

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