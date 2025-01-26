Новый шеф Пентагона обещал предотвращать войны, а не вести их

США будут стремиться предотвращать конфликты, а не инициировать новые.
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"Мы не хотим участвовать в войнах. Мы хотим сдерживать их, и мы хотим закончить те, что уже идут", - сказал глава ведомства.
По его словам, если Пентагону придется воевать, "мы задействуем огромные ресурсы и будем действовать решительно, чтобы уничтожить врага".
Хегсет также обещал поддерживать американских военнослужащих, продвигать концепцию президента Дональда Трампа "мир через силу", "ставить Америку на первое место и реформировать армию".