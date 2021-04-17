Новый российский БПЛА взлетит в 2022 году

Создание первого опытного образца нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Сириус» будет завершено в 2022 году, тогда же начнутся его лётные испытания.
Отмечается, что «Сириус» разрабатывается компанией «Кронштадт».
«Работы по созданию первого опытного образца ударного беспилотника «Сириус» планируется завершить в 2022 году. В том же году беспилотник выполнит первый полёт и начнется программа его лётных испытаний», — заявил источник.
Он отметил, что новый дрон получит более мощное вооружение, чем у аппаратов «Иноходец».