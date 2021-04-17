Новый российский БПЛА взлетит в 2022 году

Создание первого опытного образца нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Сириус» будет завершено в 2022 году, тогда же начнутся его лётные испытания.

Создание первого опытного образца нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Сириус» будет завершено в 2022 году, тогда же начнутся его лётные испытания.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что «Сириус» разрабатывается компанией «Кронштадт».

«Работы по созданию первого опытного образца ударного беспилотника «Сириус» планируется завершить в 2022 году. В том же году беспилотник выполнит первый полёт и начнется программа его лётных испытаний», — заявил источник.

Он отметил, что новый дрон получит более мощное вооружение, чем у аппаратов «Иноходец».