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Новый раунд переговоров по Газе пройдет в Каире в течение недели

Новый раунд переговоров по Газе пройдет в Каире в течение недели Очередной раунд переговоров об установлении перемирия в секторе Газа пройдет в Каире в течение недели.
Другие страны
16 августа 2024 г. 18:28
Новый раунд переговоров по Газе пройдет в Каире в течение недели

Очередной раунд переговоров об установлении перемирия в секторе Газа пройдет в Каире в течение недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом посредники в лице Египта, Катара и США объявили в совместном коммюнике, опубликованном по итогам консультаций в Дохе.

"Высокопоставленные представители наших правительств вновь встретятся в Каире до конца грядущей недели с целью достичь соглашения по обсуждавшимся сегодня пунктам", - говорится в документе, который опубликовал официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми в Facebook.

Посредники добавили, что "технические группы в ближайшие несколько дней продолжат разрабатывать механизмы реализации основных принципов соглашения", в том числе "тех, что касаются гуманитарной ситуации в Газе и обмена израильских заложников на палестинских заключенных".

Прошедшие в Дохе переговоры стороны охарактеризовали как "конструктивные и серьезные" и отметили, что консультации прошли "в позитивной атмосфере".

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Версия на английском языке New round of Gaza ceasefire talks set for Cairo within a week

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