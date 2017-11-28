Новый президент Зимбабве объявил амнистию для возвращения украденных денег

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил трехмесячную амнистию для желающих вернуть государству незаконно присвоенные средства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал ZBC.

В своем заявлении Мнангагва отметил, что период амнистии продлится с 1 декабря 2017 года до конца февраля 2018 года.

"В качестве первого шага по возвращению незаконно присвоенных фондов правительство объявляет трехмесячную амнистию, в течение которой каждый сможет вернуть такие средства без каких-либо вопросов или выдвинутых против него обвинений", - сказал президент.