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Новый президент Южной Кореи выдвинул кандидатуру Ким Мин Сока на пост премьера

Новый президент Южной Кореи выдвинул кандидатуру Ким Мин Сока на пост премьера Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, вступивший в должность 4 июня, выдвинул кандидатуру одного из своих приближенных - представителя Демократической партии (ДП) Ким Мин Сока на пост премьер-министра.
Другие страны
4 июня 2025 г. 11:30
Новый президент Южной Кореи выдвинул кандидатуру Ким Мин Сока на пост премьера

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, вступивший в должность 4 июня, выдвинул кандидатуру одного из своих приближенных - представителя Демократической партии (ДП) Ким Мин Сока на пост премьер-министра.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Его кандидатура должна быть одобрена Национальным собранием страны.

61-летний Ким Мин Сок активно помогал Ли Чжэ Мён во время предвыборной кампании в ходе президентских выборов в 2022 году.

Он окончил Сеульский национальный университет по специальности социолог. В 1996 году он был избран депутатом Национального собрания в возрасте 32 лет, и на тот момент считался самым народным избранником.

Кроме того, новый президент страны назначил Кан Хун Сика на должность главы администрации, Вай Сон Лака - советником по нацбезопасности, а генерала Хван Ин Квона - главой службы безопасности президента.

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