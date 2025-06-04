Новый президент Южной Кореи выдвинул кандидатуру Ким Мин Сока на пост премьера

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, вступивший в должность 4 июня, выдвинул кандидатуру одного из своих приближенных - представителя Демократической партии (ДП) Ким Мин Сока на пост премьер-министра.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.
Его кандидатура должна быть одобрена Национальным собранием страны.
61-летний Ким Мин Сок активно помогал Ли Чжэ Мён во время предвыборной кампании в ходе президентских выборов в 2022 году.
Он окончил Сеульский национальный университет по специальности социолог. В 1996 году он был избран депутатом Национального собрания в возрасте 32 лет, и на тот момент считался самым народным избранником.
Кроме того, новый президент страны назначил Кан Хун Сика на должность главы администрации, Вай Сон Лака - советником по нацбезопасности, а генерала Хван Ин Квона - главой службы безопасности президента.