Новый президент Южной Кореи может провести разговор с Трампом уже сегодня

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, вступивший в должность 4 июня, заявил о намерении укреплять трехстороннее сотрудничество с США и Японией, а во внешней политике руководствоваться национальными интересами.

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, вступивший в должность 4 июня, заявил о намерении укреплять трехстороннее сотрудничество с США и Японией, а во внешней политике руководствоваться национальными интересами.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Рёнхап, в своей инаугурационной речи Ли Чжэ Мён подчеркнул важность прагматичной дипломатии на фоне глобальных вызовов и перемен. Он пообещал превратить существующие кризисы в возможности для обеспечения интересов страны.

Также ожидается, что в течение дня Ли Чжэ Мён может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.