О нас

Новый президент Южной Кореи может провести разговор с Трампом уже сегодня

Новый президент Южной Кореи может провести разговор с Трампом уже сегодня Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, вступивший в должность 4 июня, заявил о намерении укреплять трехстороннее сотрудничество с США и Японией, а во внешней политике руководствоваться национальными интересами.
Другие страны
4 июня 2025 г. 07:38
Новый президент Южной Кореи может провести разговор с Трампом уже сегодня

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, вступивший в должность 4 июня, заявил о намерении укреплять трехстороннее сотрудничество с США и Японией, а во внешней политике руководствоваться национальными интересами.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Рёнхап, в своей инаугурационной речи Ли Чжэ Мён подчеркнул важность прагматичной дипломатии на фоне глобальных вызовов и перемен. Он пообещал превратить существующие кризисы в возможности для обеспечения интересов страны.

Также ожидается, что в течение дня Ли Чжэ Мён может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi