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Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён приступил к полномочиям

Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён приступил к полномочиям Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён 4 июня приступил к своим полномочиям.
Другие страны
4 июня 2025 г. 04:24
Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён приступил к полномочиям

Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён 4 июня приступил к своим полномочиям.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Чунан ильбо".

После завершения подсчета голосов было созвано пленарное заседание центральной избирательной комиссии (ЦИК) для официального подведения итогов выборов и их признания.

Сегодня же состоится инаугурация, как предполагается, в упрощенной форме.

Внеочередные выборы, в отличие от обычной ситуации, не подразумевают длинного переходного периода между выборами и вступлением в должность.

По итогам обработки 100% бюллетеней Ли Чжэ Мён, представлявший во время предвыборной кампании оппозиционную Демократическую партию "Тобуро", набрал 49,4% голосов, кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су - 41,1%.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyanın yeni prezidenti Li Çje Myon vəzifəsinin icrasına başlayıb

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