Новый президент Польши вступил в должность, объявив войну реформам премьера Туска

Карол Навроцкий, вступая в должность президента Польши в среду утром, выступил в своей инаугурационной речи с резкой критикой действий правительства премьер-министра Дональда Туска и осуществляемых им реформ.

Карол Навроцкий, вступая в должность президента Польши в среду утром, выступил в своей инаугурационной речи с резкой критикой действий правительства премьер-министра Дональда Туска и осуществляемых им реформ.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на польские СМИ, не случайно Туск назвал день инаугурации "печальным и разочаровывающим".

"Невозможно продолжать управлять таким образом, и Польша не должна выглядеть так, как сегодня", - заявил новый президент.

Навроцкий, поддерживаемый правой популистской партией "Право и справедливость" (PiS), правившей Польшей с 2015 по 2023 годы, резко раскритиковал центристское правительство. В своем выступлении после приведения к присяге Навроцкий, говорил о необходимости "восстановления верховенства права".

Новый президент изложил свою повестку до конца своего пятилетнего срока, в которой многое противоречит приоритетам Туска. Он заявил, что будет блокировать вступление Польши в еврозону. "Я, конечно, буду поддерживать отношения в рамках ЕС, но никогда не соглашусь с тем, чтобы Европейский союз отнимал у Польши полномочия, особенно в вопросах, которые не закреплены в европейских договорах",- сказал он.

Единственное направление, в котором президент и премьер единодушны - это оборона. Польша имеет самый высокий военный бюджет среди всех европейских стран НАТО в процентном соотношении к экономике, является ключевым союзником США и играет решающую роль в усилиях по поставке оружия в Украину.

Навроцкий пообещал "поддерживать все усилия по модернизации польской армии, чтобы сделать ее крупнейшей сухопутной силой НАТО в Евросоюзе". Он также пообещал "тесно сотрудничать с США" и "лидировать в создании устойчивой и ответственной архитектуры безопасности на восточном фланге НАТО".

Туск оценил выступление Навроцкого как свидетельство стремления нового президента обладать теми же полномочиями, которыми обладают премьер и правительство в польской политической системе.

"Это не первый раз, когда я, будучи премьер-министром, слушаю речь президента (...), в которой отчетливо видно стремление реализовать полномочия, которыми обладают премьер-министр и правительство в польской политической системе", - сказал Туск.

Он также отметил, что выслушал выступление Навроцкого "со спокойствием и надеждой на то, что будет возможность для сотрудничества по ключевым вопросам, таким как безопасность и польская армия". И выразил надежду, что Навроцкий быстро привыкнет к реальной ситуации в Польше - президент представляет, а правительство управляет.

Наблюдатели отмечают, что вероятно Навроцкий будет тормозить реформаторскую повестку Туска до следующих парламентских выборов в 2027 году. Это значит, что Польшу, вероятно, ждут два года политического конфликта и тупика.