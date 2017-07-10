Новый президент Монголии вступил в должность

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Халтмаагийн Баттулга официально вступил в должность президента Монголии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Торжественная церемония инаугурации прошла в Государственной резиденции в присутствии депутатов, главы Конституционного суда, других кандидатов, участвовавших в президентских выборах 2017 года, и иностранных дипломатов.

В своей речи новый президент пообещал, в частности, уделить внимание вопросам развития внешних связей и расширению дружеских отношений с Китаем и Россией во всех направлениях.