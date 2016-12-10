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    Новый президент Гамбии заявил, что отменит прежние решения главы государства

    Гамбия восстановит членство в организациях, из которых вышла

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Новоизбранный президент Гамбии Адама Барроу заявил, что его страна вернется в международные организации, из которых она вышла при прежнем лидере Яя Джамме, правившим Гамбией 22 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Guardian, в первую очередь страна вернется в Содружество Наций.

    По мнению нового президента, Гамбия потеряла много выйдя из международных организаций и он намерен отменить прежние решения президента, который намеревался также выйти из Международного Уголовного Суда и объявить страну исламской республикой.

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