Новый президент Европейской Комиссии и верховный представитель ЕС вступили в должность

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Новый президент Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкер вступил в должность с 1 ноября. Как сообщает Report, cо ссылкой на пресс-службу ЕС, Ж-К. Юнкер возглавит Европейскую Комиссию на ближайшие пять лет.

Бывший премьер-министр Люксембурга Ж-К. Юнкер был избран на эту должность в ходе пленарной сессии Европарламента в июле этого года. Он получил более 400 голосов при необходимых 376.

Также с сегодняшнего дня австрийский политический деятель Йоханнес Хан сменит Штефана Фюле на посту комиссара ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства, комиссаром по энергетике стал словак Марош Шевчович.

Должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности заняла нынешний министр иностранных дел Италии Федерика Могерини.