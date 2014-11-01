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    Новый президент Европейской Комиссии и верховный представитель ЕС вступили в должность

    Жан-Клод Юнкер возглавит Европейскую Комиссию на ближайшие пять лет

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Новый президент Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкер вступил в должность с 1 ноября. Как сообщает Report, cо ссылкой на пресс-службу ЕС, Ж-К. Юнкер возглавит Европейскую Комиссию на ближайшие пять лет. 

    Бывший премьер-министр Люксембурга Ж-К. Юнкер был избран на эту должность в ходе пленарной сессии Европарламента в июле этого года. Он получил более 400 голосов при необходимых 376.  

    Также с сегодняшнего дня австрийский политический деятель Йоханнес Хан сменит Штефана Фюле на посту комиссара ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства, комиссаром по энергетике стал словак Марош Шевчович.

    Должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности заняла нынешний министр иностранных дел Италии Федерика Могерини.

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