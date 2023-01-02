Новый президент Бразилии ужесточил правила ношения оружия и повысил соцпособия

Вступивший в должность президент Бразилии Луис Инасиу Лула Да Силва подписал законы об ужесточении правил ношения оружия и повышения социального пособия.

Вступивший в должность президент Бразилии Луис Инасиу Лула Да Силва подписал законы об ужесточении правил ношения оружия и повышении социального пособия.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал Globo.

В частности, социальное пособие было повышено с $75 до $115, а также Да Силва продлил действие отказа от взимания федерального топливного налога.

Кроме того, одним из первых указов на посту президента Да Силва ужесточил правила ношения оружия и меры борьбы с незаконной вырубкой лесов.

Среди указов Болсонару, которые Да Силва отменил, особенно выделяется разрешение старательской деятельности и горнодобычи на территориях индейских резерваций.