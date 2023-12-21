Новый президент Аргентины объявил чрезвычайное положение в экономике

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил чрезвычайное положение в экономике, здравоохранении и социальной сфере до 31 декабря 2025 года.

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил чрезвычайное положение в экономике, здравоохранении и социальной сфере до 31 декабря 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ был опубликован в правительственном вестнике.

"Объявить чрезвычайное положение в экономической, финансовой, фискальной, административной, пенсионной, тарифной и социальной сферах, а также в области здравоохранения до 31 декабря 2025 года", - говорится в документе.

Объявление чрезвычайного положения нужно Милею для оправдания принятия пакета реформ, направленных на либерализацию и дерегулирование экономики, без проведения их по отдельности через Конгресс. Всего в указе более 360 статей, значительная часть из которых отменяет действие существующих законов или вносит в них изменения.

Указ вступает в действие с момента его публикации. В то же время правительство должно будет внести его на рассмотрение Конгресса. Указ может быть отменен только в том случае, если обе палаты парламента признают его недействительным.