Новый премьер Японии решил распустить парламент в октябре

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который вступает в должность премьер-министра страны 1 октября, решил в этом же месяце распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы.

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который вступает в должность премьер-министра страны 1 октября, решил в этом же месяце распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что победившая на этих выборах партия сможет назначить премьер-министра - обычно им становится председатель партии. Очередные выборы в ключевую нижнюю палату парламента Японии должны были пройти до октября 2025 года, однако премьер имеет право распустить палату для проведения досрочных выборов.

Сигэру Исиба 27 сентября большинством голосов был избран председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Во время избирательной кампании он выступал за укрепление обороноспособности Японии, создание азиатского аналога НАТО и системы коллективной безопасности в регионе.