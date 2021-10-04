Новый премьер Японии принял решение провести всеобщие выборы 31 октября

Председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида, который вскоре будет утвержден на пост премьер-министра страны, намерен провести всеобщие выборы в ключевую нижнюю палату парламента 31 октября.

Председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида, который вскоре будет утвержден на пост премьер-министра страны, намерен провести всеобщие выборы в ключевую нижнюю палату парламента 31 октября.

Как передает Report, об этом сообщили телеканалы NHK и TBS со ссылкой на источники в ЛДП.

Кисида, по их данным, в качестве главы правительства планирует распустить нижнюю палату 14 октября. Кампания по выборам начнется 19 октября.

Ставший 29 сентября председателем ЛДП Кисида в ближайшие часы будет избран на пост нового премьера страны в парламенте, где либерал-демократы имеют большинство. В понедельник будет также объявлен состав нового правительства Японии.

Полномочия нижней палаты парламента, которая имеет приоритет над верхней палатой при избрании главы правительства и принятии проекта госбюджета, истекают 21 октября.