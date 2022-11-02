Новый премьер Великобритании разъярил граждан решением о повышении налогов

Решение избранного на прошлой неделе премьер-министра Великобритании Риши Сунака повысить для граждан королевства налоги вызвало бурную реакцию читателей крупного таблоида The Mirror.

Решение избранного на прошлой неделе премьер-министра Великобритании Риши Сунака повысить для граждан королевства налоги вызвало бурную реакцию читателей крупного таблоида The Mirror.

Как передает Report, издание Financial Times ранее со ссылкой на анонимные источники писало о том, что новый премьер намерен повысить налоги для покрытия дефицита в бюджете.

Отмечалось, что "дыра" в 50 млрд фунтов стерлингов (порядка 57,3 млрд долларов) требует принятия неотложных шагов.

"Это будет жестко. Дело в том, что всем придется платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги", - цитирует бизнес-издание слова пожелавшего остаться неназванным сотрудника финансового ведомства Британии.

"Налоги будут повышены? Относится ли это к жене Риши Сунака, которая уклонялась от уплаты налогов в размере 20 млн фунтов стерлингов, пока Сунак был главой Минфина?", - задает вопрос читатель Major Lazer.

Он интересуется, будут ли платить повышенные налоги приятели нового премьера по хедж-фонду, которые спрятали свои деньги на Каймановых островах именно с той целью, чтобы не платить в казну королевства. По его мнению, Сунак будет активно использовать новое назначение не на благо страны, а только в целях личного обогащения.

"Даже члены Консервативной партии не хотели, чтобы он был премьер-министром", - пишет читатель StephenBrown и поясняет, что стране необходимо провести всеобщие выборы, чтобы голос народа был услышан.

Другой читатель считает, что глава правительства должен применить налоги в отношении банкиров и нефтяных гигантов.

Отметим, что предыдущего главу правительства Лиз Трасс сняли с поста всего через 45 дней после назначения на замену Бориса Джонсона. Оба политика покинули свой пост под шквал обвинений в неспособности вывести страну из кризиса. Королевство столкнулось с обесцениваем собственной валюты, рекордными ценами на энергоносители, двузначной инфляции - впервые за несколько десятилетий.