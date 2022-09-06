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Новый премьер Великобритании готовит пакет помощи для местного бизнеса

Новый премьер Великобритании готовит пакет помощи для местного бизнеса Вступающая в должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс намерена потратить 40 млрд фунтов стерлингов из бюджета, чтобы помочь местному бизнесу сократить затраты на подорожавшую электроэнергию.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 14:05
Новый премьер Великобритании готовит пакет помощи для местного бизнеса

Вступающая в должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс намерена потратить 40 млрд фунтов стерлингов из бюджета, чтобы помочь местному бизнесу сократить затраты на подорожавшую электроэнергию.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, Трасс планирует либо установить гарантированную цену за единицу мощности, либо предложить поставщикам электроэнергии предельный уровень цен, в пределах которого они смогут сами регулировать ценообразование.

Ожидается, что правительство возместит поставщикам энергии их убытки, а цена энергии, взимаемая с предприятий, будет пересматриваться ежеквартально.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании может заплатить из своего бюджета дополнительные 130 млрд фунтов за полтора года из-за желания Трасс заморозить цены на энергоресурсы для обычных жителей.

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Версия на английском языке Truss plans energy-aid package for UK businesses
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın yeni Baş naziri yerli biznes üçün yardım paketi hazırlayır

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