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Новый премьер-министр Японии инициировал программу поддержки экономики

Новый премьер-министр Японии инициировал программу поддержки экономики Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба поручил кабинету министров подготовить комплексную программу поддержки экономики с целью окончательной победы над дефляцией.
Другие страны
4 октября 2024 г. 15:28
Новый премьер-министр Японии инициировал программу поддержки экономики

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба поручил кабинету министров подготовить комплексную программу поддержки экономики с целью окончательной победы над дефляцией.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет MarketWatch.

По его словам, новый пакет стимулов будет нацелен на смягчение последствий роста стоимости жизни, поддержку темпов роста экономики, а также на усиление мер защиты от природных катастроф и устранения их последствий.

"Нам нужно активно работать в ближайшие три года с тем, чтобы окончательно побороть дефляцию" и устранить риски возврата к ней, сказал Исиба.

Его считают сторонником более жесткой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отмечает MarketWatch. Однако аналитики полагают, что он воздержится от "ястребиных" заявлений до всеобщих выборов, которые состоятся 27 октября.

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Версия на английском языке Japan's new prime minister launches economic support program

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