Новый премьер-министр Гаити вступил в должность

Политик Ариэль Анри, назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Жовенеля Моиза, вступил в должность. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он призвал сограждан к диалогу и пообещал расследовать убийство национально

Политик Ариэль Анри, назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Жовенеля Моиза, вступил в должность. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он призвал сограждан к диалогу и пообещал расследовать убийство национального лидера.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и лечилась в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити информировали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.

"Страна переживает кризисную ситуацию во всех смыслах, мы должны восстановить доверие и авторитет государства... Между секторами общества существует крайняя поляризация, но нам необходимо прочное решение для этого многостороннего кризиса", - сказал Анри в своем первом обращении к народу после вступления в должность.

Назначенный на пост премьера за два дня до убийства президента Моиза 71-летний политик пообещал найти виновных в этом преступлении.

"Все виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности. Я за поиски истины", - отметил Анри.