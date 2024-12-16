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Новый премьер Франции провел встречи с некоторыми лидерами политических партий

Новый премьер Франции провел встречи с некоторыми лидерами политических партий Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру провел встречи с лидерами политических партий с тем, чтобы определиться с составом правительства.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 15:38
Новый премьер Франции провел встречи с некоторыми лидерами политических партий

Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру провел встречи с лидерами политических партий с тем, чтобы определиться с составом правительства.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM TV.

Первыми в резиденцию премьера прибыли лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и глава парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен, которая по итогам встречи отметила, что пока рано судить, услышал ли их премьер. Кроме того, по словам Ле Пен, Байру планирует "учитывать мнение всех политических сил", представленных в Национальном собрании.

Затем в Матиньонском дворце состоялись переговоры премьера с председателем блока президентских сил "Вместе за республику", экс-премьером Габриэлем Атталем. Он не стал комментировать итоги встречи.

После этого на консультацию с премьером прибыли представители Социалистической партии Оливье Фор, Патрик Канне и Борис Валло.

В свою очередь, лидер парламентской фракции крайне левой "Непокоренной Франции" Матильда Пано отказалась от предложения встретиться с премьером.

По данным телеканала, порядок встреч премьера с лидерами партий определялся численностью представителей партий в парламенте.

На минувшей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон назначил главой нового правительства страны центриста Байру. 73-летний Байру является председателем либеральной партии "Демократическое движение" (MoDem), входящей в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе".

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