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    Новый премьер Молдавии выступил за перезагрузку в отношениях с Россией

    Молдавский премьер Валерий Стрелец высказался за возобновление торгово-экономического сотрудничества с Россией

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Молдавии Валерий Стрелец поддержал восстановление сотрудничества и развитие отношений с Россией в ходе выступления на телеканале Publika, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    По его словам, Россия является важным партнером для Молдавии, однако в отношениях между странами недостаточно взаимопонимания.

    "Нужно возобновить диалог, объяснить национальные интересы. С точки зрения международного права мы равны за столом переговоров, даже если в экономической и военной сферах мы отличаемся", — отметил Стрелец.

    В июле 2014 года Россия признала недействительным режим свободной торговли с Молдавией в связи с подписанием Кишиневом соглашения о создании Зоны свободной торговли с Евросоюзом.

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