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    Новый премьер Италии впервые встретился с Трампом

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Первая встреча премьер-министра Италии Джузеппе Конте с президентом США Дональдом Трампом состоялась на полях саммита Группы семи в Канаде. Фотографию, на которой запечатлено рукопожатие двух лидеров, Конте разместил в субботу в Facebook, сообщает Report.

    Под фото стоит подпись: "Исторический альянс, новая дружба". На снимке запечатлено, как Трамп, пожимая руку улыбающемуся Конте, одновременно указывает на него пальцем. При этом двое смотрят не друг на друга, а, вероятно, в объективы камер.

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