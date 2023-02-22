Новый постпред Турции при ООН вручил верительные грамоты генсеку организации

Новый постоянный представитель Турции при ООН Седат Онал вручил верительные грамоты генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу и официально приступил к исполнению своих обязанностей.

Новый постоянный представитель Турции при ООН Седат Онал вручил верительные грамоты генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу и официально приступил к исполнению своих обязанностей.

Как передает американское бюро Report , генсек ООН пожелал дипломату успехов в деятельности на новом посту.

Седат Онал начал дипломатическую карьеру в Министерстве иностранных дел Турции в 1989 году. Работал на различных должностях в диппредставительствах Турции в Кувейте, Германии, США, Иране и Австрии. В 2012-2016 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Иорданском Хашимитском Королевстве.

С 2018 года занимал пост замглавы МИД Турции.