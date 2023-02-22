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Новый постпред Турции при ООН вручил верительные грамоты генсеку организации

Новый постпред Турции при ООН вручил верительные грамоты генсеку организации Новый постоянный представитель Турции при ООН Седат Онал вручил верительные грамоты генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу и официально приступил к исполнению своих обязанностей.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 08:55
Новый постпред Турции при ООН вручил верительные грамоты генсеку организации

Новый постоянный представитель Турции при ООН Седат Онал вручил верительные грамоты генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу и официально приступил к исполнению своих обязанностей.

Как передает американское бюро Report, генсек ООН пожелал дипломату успехов в деятельности на новом посту.

Седат Онал начал дипломатическую карьеру в Министерстве иностранных дел Турции в 1989 году. Работал на различных должностях в диппредставительствах Турции в Кувейте, Германии, США, Иране и Австрии. В 2012-2016 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Иорданском Хашимитском Королевстве.

С 2018 года занимал пост замглавы МИД Турции.

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