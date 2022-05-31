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Новый посол США на Украине прибыла в Киев

Новый посол США на Украине прибыла в Киев Новый американский посол на Украине Бриджит Бринк 29 мая прибыла в Киев.
Другие страны
31 мая 2022 г. 06:51
Новый посол США на Украине прибыла в Киев

Новый американский посол на Украине Бриджит Бринк 29 мая прибыла в Киев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства США.

"Посол Бринк была выдвинута президентом Байденом на пост посла на Украине 25 апреля 2022 года, единогласно утверждена Сенатом США 18 мая 2022 года и прибыла в Киев 29 мая 2022 года", - говорится в информации с личными данными нового посла США на Украине на сайте диппредставительства.

Бринк до настоящего времени возглавляла диппредставительство США в Словакии. Ранее она работала в центральном аппарате Госдепартамента США и в Совете национальной безопасности при Белом доме. В первой командировке на дипломатической службе находилась в Белграде (Сербия) в 1997-1999 годах. Была заместителем главы дипмиссии США в Ташкенте (Узбекистан) в 2014-2015 годах. Посольство в Словакии возглавила 20 августа 2019 года.

Напомним, что должность главы диппредставительства США в Киеве оставалась вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме. В мае 2019 года покинула этот пост по требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Временным поверенным в делах США на Украине до назначения Бринк была Кристина Квин.

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Версия на английском языке New US ambassador to Ukraine arrives in Kyiv

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