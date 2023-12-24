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Новый посол Албании в Британии оказался нелегальным мигрантом

Новый посол Албании в Британии оказался нелегальным мигрантом Назначенный Албанией на должность посла в Великобритании Уран Феризи попал на территорию королевства нелегально в 1998 году и солгал о своем происхождении.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 10:12
Новый посол Албании в Британии оказался нелегальным мигрантом

Назначенный Албанией на должность посла в Великобритании Уран Феризи попал на территорию королевства нелегально в 1998 году и солгал о своем происхождении.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники пишет газета Daily Mail.

Так, Феризи тайно въехал в Британию на грузовике, после чего подал прошение о предоставлении убежища, солгав о том, что бежал от войны в Косово, и назвав ложную дату рождения. Пока его дело рассматривали, мужчина успел жениться на британке и получить бессрочное разрешение на пребывание в стране.

DM пишет, что Феризи отучился в Оксфорде, после чего работал финансовым аналитиком в лондонском филиале JP Morgan и проводил научные изыскания в США. На дипломатической службе он никогда не находился, однако поддерживает тесные контакты с текущим албанским правительством.

Отмечается, что бывшему нелегалу Феризи придется сотрудничать с британскими властями по вопросам нелегальной миграции, существенную часть которой составляют приезжие из Албании.

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