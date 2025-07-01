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Новый посол Афганистана прибыл в Москву

Новый посол Афганистана прибыл в Москву Новый посол Афганистана в России Гуль Хасан прибыл в Москву и скоро приступит к исполнению своих обязанностей.
Другие страны
1 июля 2025 г. 18:04
Новый посол Афганистана прибыл в Москву

Новый посол Афганистана в России Гуль Хасан прибыл в Москву и скоро приступит к исполнению своих обязанностей.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на афганский источник.

"Да, он прибыл в столицу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дипломат приступит к своим обязанностям в качестве главы диппредставительства в скором времени.

Ранее советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что, как только Гуль Хасан пройдет необходимые протокольные процедуры, он "начнет действовать как полномочный посол своей страны".

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanın yeni səfiri Moskvaya gedib

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