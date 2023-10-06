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Новый пакет военной помощи Швеции Украине составит 200 млн долларов

Новый пакет военной помощи Швеции Украине составит 200 млн долларов Швеция предоставит Украине новый пакет помощи - 155-мм артиллерийские боеприпасы, а также запасные части и боеприпасы для БМП Strf 90. Его общая стоимость оценивается примерно в 2,2 млрд крон (почти 200 млн долларов).
Другие страны
6 октября 2023 г. 12:09
Новый пакет военной помощи Швеции Украине составит 200 млн долларов

Швеция предоставит Украине новый пакет помощи - 155-мм артиллерийские боеприпасы, а также запасные части и боеприпасы для БМП Strf 90. Его общая стоимость оценивается примерно в 2,2 млрд крон (почти 200 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Сегодня правительство приняло решение о дополнительных поправках к бюджету, которые включают в себя предложение о новом пакете поддержки Украины. Этот пакет поддержки, который является четырнадцатым, включает артиллерийские боеприпасы, запасные части, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для Stridsfordon 90 на сумму примерно 1,7 млрд крон (170 млн долларов). Основная часть пакета поддержки - боеприпасы и запчасти. Кроме того, правительство планирует принять решения о мерах, дополняющих прямую материальную поддержку, а это означает, что общая стоимость этого пакета поддержки составляет примерно 2,2 млрд крон (200 млн долларов)", - говорится в сообщении.

Правительство предлагает передать бронежилеты и карабины, вездеходы, носилки, приборы ночного видения и бинокли, а также зимнее снаряжение, оборудование для спутниковой связи.

С февраля 2022 года Швеция выделила Украине поддержку на сумму 22 млрд крон (2,16 млрд долларов), из которых 17 млрд (1,67 млрд долларов) - военная помощь.

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