Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви "Дружбы"

Посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что очередной пакет санкций против России будет включать в себя ограничения против 70 человек и запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба".

Посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что очередной пакет санкций против России будет включать в себя ограничения против 70 человек и запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба".

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом посол Польши сообщил журналистам в Брюсселе.

По его словам, санкции будут наложены в том числе на людей, ответственных за депортацию украинских детей в Россию.

"Там есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную "Дружбу", там же есть запрет въезда для российских грузовых прицепов", - сказал он.

Ранее постоянные представители стран-членов Евросоюза договорились в среду о принятии 11-го пакета санкций против России.

Также стало известно, что Совет Евросоюза расширил критерии для введения санкций против бизнеса РФ, включив в них работу в доходных секторах российской экономики.