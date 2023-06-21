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Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви "Дружбы"

Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви "Дружбы" Посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что очередной пакет санкций против России будет включать в себя ограничения против 70 человек и запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба".
Другие страны
21 июня 2023 г. 18:59
Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви Дружбы

Посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что очередной пакет санкций против России будет включать в себя ограничения против 70 человек и запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба".

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом посол Польши сообщил журналистам в Брюсселе.

По его словам, санкции будут наложены в том числе на людей, ответственных за депортацию украинских детей в Россию.

"Там есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную "Дружбу", там же есть запрет въезда для российских грузовых прицепов", - сказал он.

Ранее постоянные представители стран-членов Евросоюза договорились в среду о принятии 11-го пакета санкций против России.

Также стало известно, что Совет Евросоюза расширил критерии для введения санкций против бизнеса РФ, включив в них работу в доходных секторах российской экономики.

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