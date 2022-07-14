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Новый пакет санкций ЕС против РФ не будет включать ограничения на поставки газа

Новый пакет санкций ЕС против РФ не будет включать ограничения на поставки газа Новый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации не будет включать ограничения на поставки российского газа.
Другие страны
14 июля 2022 г. 08:34
Новый пакет санкций ЕС против РФ не будет включать ограничения на поставки газа

Новый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации не будет включать ограничения на поставки российского газа.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По его словам, слишком много стран-членов ЕС "не могут достаточно быстро приспособиться" к жизни без российского газа.

Потому в седьмой пакет будут входить уже ранее анонсированные санкции против российского золота, расширение списка товаров двойного назначения и персональные санкции.

"Готовится седьмой пакет, и я думаю, что это хороший курс", - добавил Фиала.

Также Фиала сказал, что чехи делают все возможное, чтобы сократить свою зависимость от российской энергии, "но этого не произойдет этой зимой".

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Версия на английском языке Gas won't make EU's next Russian sanctions package
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketinə təbii qaz tədarükü ilə bağlı məhdudiyyətlər daxil edilməyəcək

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