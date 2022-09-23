FT: Новый пакет санкций ЕС против РФ коснется ограничений на нефть, IT и кибербезопасности

Новый пакет санкций ЕС против РФ может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.

Новый пакет санкций ЕС в отношении России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как ожидается, говорится в материале издания, в пакете санкций будут содержаться положения по введению ограничения цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, подпадающих под рестрикции, и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения.

По данным газеты, очередной набор санкций, уже восьмой по счету, будет официально предложен к рассмотрению после встреч чиновников Еврокомиссии с представителями стран — членов ЕС, которые начинаются сегодня.

При этом ряд членов ЕС, а именно Польша и страны Балтии, требуют ввести против России новые жесткие меры, пишет газета. В частности, они хотят, чтобы еще больше российских банков были отключены от системы SWIFT, а также выступают за введение запрета на импорт алмазов. Они призывают ввести эти санкции, включая ограничения доступности информационных и других услуг в IT-сфере, не только в отношении России, но и Беларуси.