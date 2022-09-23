О нас

FT: Новый пакет санкций ЕС против РФ коснется ограничений на нефть, IT и кибербезопасности

FT: Новый пакет санкций ЕС против РФ коснется ограничений на нефть, IT и кибербезопасности Новый пакет санкций ЕС против РФ может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 11:22
FT: Новый пакет санкций ЕС против РФ коснется ограничений на нефть, IT и кибербезопасности

Новый пакет санкций ЕС в отношении России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как ожидается, говорится в материале издания, в пакете санкций будут содержаться положения по введению ограничения цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, подпадающих под рестрикции, и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения.

По данным газеты, очередной набор санкций, уже восьмой по счету, будет официально предложен к рассмотрению после встреч чиновников Еврокомиссии с представителями стран — членов ЕС, которые начинаются сегодня.

При этом ряд членов ЕС, а именно Польша и страны Балтии, требуют ввести против России новые жесткие меры, пишет газета. В частности, они хотят, чтобы еще больше российских банков были отключены от системы SWIFT, а также выступают за введение запрета на импорт алмазов. Они призывают ввести эти санкции, включая ограничения доступности информационных и других услуг в IT-сфере, не только в отношении России, но и Беларуси.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
22 сентября 2022 г. 00:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi