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Новый пакет помощи Швеции Украине составит почти 100 млн долларов

Новый пакет помощи Швеции Украине составит почти 100 млн долларов Новый пакет помощи Швеции Украине составит один миллиард крон (почти $100 млн).
Другие страны
29 августа 2022 г. 13:15
Новый пакет помощи Швеции Украине составит почти 100 млн долларов

Новый пакет помощи Швеции Украине составит один миллиард крон (почти 100 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила премьер-министр Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Швеция продолжит оставаться близким другом и сторонником Украины, - сказала она. - Будет запущен новый пакет поддержки стоимостью один миллиард крон. 500 млн крон пойдут на военную поддержку. Официальное решение будет принято в ближайшее время".

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