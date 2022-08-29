Новый пакет помощи Швеции Украине составит почти 100 млн долларов

Новый пакет помощи Швеции Украине составит один миллиард крон (почти $100 млн).

Новый пакет помощи Швеции Украине составит один миллиард крон (почти 100 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила премьер-министр Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Швеция продолжит оставаться близким другом и сторонником Украины, - сказала она. - Будет запущен новый пакет поддержки стоимостью один миллиард крон. 500 млн крон пойдут на военную поддержку. Официальное решение будет принято в ближайшее время".