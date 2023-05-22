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Новый пакет антироссийских санкций хотят согласовать к саммиту ЕС в июне

Новый пакет антироссийских санкций хотят согласовать к саммиту ЕС в июне Новый пакет антироссийских санкций должен быть согласован к саммиту Евросоюза в июне.
Другие страны
22 мая 2023 г. 13:41
Новый пакет антироссийских санкций хотят согласовать к саммиту ЕС в июне

Новый пакет антироссийских санкций должен быть согласован к саммиту Евросоюза в июне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Мы все еще его обсуждаем, в особенности, в том, что касается технических и юридических моментов. Он вновь будет рассмотрен постоянными представителями в среду на этой неделе. Мы рассчитываем финализировать его как можно скорее, до конца июня - до саммита ЕС", - объяснила дипломат.

Ранее источники сообщали о том, что обсуждение 11-ого пакета пока продолжается на уровне постпредов стран ЕС, поэтому его вряд ли примут на министерской встрече. Окончательного решения по ограничениям нет, но "внутри ЕС нет серьезных разногласий по новому пакету санкций. В список включили новые ограничения на экспорт в Россию и на транзит товаров из ЕС в третьи страны через российскую территорию. Кроме того, под меры могут попасть включать в санкции компании из третьих стран, заподозренные в обходе европейских ограничений. Кроме того, будут введены и новые персональные санкции. Атомный сектор и ограничения на российские алмазы в список не войдут.

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