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Новый министр обороны Израиля заявил о разгроме ХАМАС и "Хезболлах"

Новый министр обороны Израиля заявил о разгроме ХАМАС и "Хезболлах" Израильским военнослужащим удалось разгромить радикальное палестинское движение ХАМАС и ливанское движение "Хезболлах".
Другие страны
10 ноября 2024 г. 18:11
Новый министр обороны Израиля заявил о разгроме ХАМАС и Хезболлах

Израильским военнослужащим удалось разгромить радикальное палестинское движение ХАМАС и ливанское движение "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Израиля, об этом заявил новый министр обороны Израиля Исраэль Кац (ранее глава МИД - ред.) на церемонии передачи дел новому министру иностранных дел еврейского государства Гидеону Саару.

"Достижения Армии обороны Израиля в операции против ХАМАС, хоть и дались дорогой ценой, являются чрезвычайно мощными. ХАМАС разгромлено с организационной точки зрения, хотя там (в секторе Газа - ред.) всё еще есть разрозненные отряды террористов. Наша задача состоит в том, чтобы они (ХАМАС - ред.) не смогли вновь захватить власть в секторе Газа", - сказал Кац.

По словам Каца, устранение генерального секретаря организации Хасана Насруллы стало кульминацией разгрома ХАМАС и "Хезболлах".

"Теперь наша задача - продолжать давление и воплощать плоды этой победы, обеспечивая изменение ситуации в области безопасности в Ливане", - резюмировал министр.

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