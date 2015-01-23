Король Саудовской Аравии назначил своего сына главой Минобороны

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Взошедший на трон короля Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд издал ряд первых указов в качестве главы государства. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, согласно указам, пост заместителя наследного принца занял глава МВД эмир Мухаммед ибн Наиф.

Также был издан указ о назначении министра обороны. Им стал сын нового короля Мухаммед бен Салман. Таким образом, он стал руководителем ведомства, которое долгое время возглавлял его отец.

В сообщении государственного телевидения подчеркивается, что остальные министерские портфели перераспределяться не будут - руководители ключевых министерств останутся на своих местах.

Король Саудовской Аравии Абдулла ибн Абдель Азиз скончался на 91-ом году жизни в ночь на пятницу. Король Абдулла был шестым по счету монархом, а также сыном первого короля Абдель Азиза. На трон он взошел 1 августа 2005 года после гибели своего брата короля Фахда.