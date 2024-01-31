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Новый король Малайзии приведен к присяге

Новый король Малайзии приведен к присяге Султан Ибрагим приведен к присяге в качестве нового короля Малайзии. Церемония прошла в национальном дворце Истана Негара в Куала-Лумпуре.
Другие страны
31 января 2024 г. 12:27
Новый король Малайзии приведен к присяге

Султан Ибрагим приведен к присяге в качестве нового короля Малайзии. Церемония прошла в национальном дворце Истана Негара в Куала-Лумпуре.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Глава государства утром прибыл в Куала-Лумпур, его самолет приземлился на авиабазе малайзийских ВВС.

В стране действует уникальная система ротации наследственных султанов на должности верховного главы. Король избирается на пятилетний срок из числа наследных правителей девяти штатов без права переизбрания на второй срок. С 2019 года королем был Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах.

Монархия в Малайзии в основном считается вне политики. Однако, как обращает внимание Reuters, Султан Ибрагим часто участвует в обсуждении политических вопросов страны. Как пишет агентство, новый король известен своей большой коллекцией люксовых автомобилей и мотоциклов, у него обширные деловые интересы.

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Версия на английском языке Sultan Ibrahim sworn in as Malaysia's new king
Версия на азербайджанском языке Malayziyanın yeni kralı and içib

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