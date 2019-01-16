Новый караван мигрантов прорвался из Гондураса в Гватемалу

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Баку. 16 ярваря. REPORT.AZ/ Сотни человек в составе очередного каравана мигрантов смогли прорваться из Гондураса в Гватемалу, несмотря на повышение мер безопасности на границе.
Как передает Report, об этом сообщает El Universal.
Отмечается, что они смогли сломать забор на границе и уйти от усиленных нарядов полиции.
По данным издания, пока нет информации о том, позволят ли власти Гватемалы участникам каравана продолжить свой путь по их территории в сторону США.
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