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    Новый караван мигрантов прорвался из Гондураса в Гватемалу

    Баку. 16 ярваря. REPORT.AZ/ Сотни человек в составе очередного каравана мигрантов смогли прорваться из Гондураса в Гватемалу, несмотря на повышение мер безопасности на границе.

    Как передает Report, об этом сообщает El Universal.

    Отмечается, что они смогли сломать забор на границе и уйти от усиленных нарядов полиции.

    По данным издания, пока нет информации о том, позволят ли власти Гватемалы участникам каравана продолжить свой путь по их территории в сторону США.

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