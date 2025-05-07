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Новый канцлер Германии намерен провести телефонный разговор с президентом США

Новый канцлер Германии намерен провести телефонный разговор с президентом США Избранный накануне канцлером Германии Фридрих Мерц заявил, что собирается созвониться с Трампом в четверг.
Другие страны
7 мая 2025 г. 14:22
Новый канцлер Германии намерен провести телефонный разговор с президентом США

Избранный накануне канцлером Германии Фридрих Мерц заявил, что собирается созвониться с Трампом в четверг.

Как передает Report, об этом Мерц заявил в интервью телеканалу ZDF.

"В четверг я проведу телефонный разговор с американским президентом. <…> Мы лично не знакомы. Мы познакомимся самое позднее на саммите НАТО в Гааге [в июне], а, может быть, и раньше. Мы проведем открытый разговор. Я донесу нашу позицию, не только Германии, но и Европейского союза. У нас как у европейцев есть, что предложить", - сказал он.

Отметим, что вчера он принял в Бундестаге присягу в качестве 10-го канцлера Германии.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyanın yeni kansleri ABŞ Prezidenti ilə telefon danışığı aparmağı planlaşdırır

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