Новый канцлер Германии намерен провести телефонный разговор с президентом США

Избранный накануне канцлером Германии Фридрих Мерц заявил, что собирается созвониться с Трампом в четверг.

Избранный накануне канцлером Германии Фридрих Мерц заявил, что собирается созвониться с Трампом в четверг.

Как передает Report, об этом Мерц заявил в интервью телеканалу ZDF.

"В четверг я проведу телефонный разговор с американским президентом. <…> Мы лично не знакомы. Мы познакомимся самое позднее на саммите НАТО в Гааге [в июне], а, может быть, и раньше. Мы проведем открытый разговор. Я донесу нашу позицию, не только Германии, но и Европейского союза. У нас как у европейцев есть, что предложить", - сказал он.

Отметим, что вчера он принял в Бундестаге присягу в качестве 10-го канцлера Германии.