Новый израильский парламент принял присягу и начал работу

Новый израильский парламент официально приступил к работе, приняв присягу и выслушав напутствие президента, который призвал депутатов оставить позади распри электорального периода, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это была трудная избирательная кампания. Мы нападали и подвергались нападкам, искажали и были искажаемы. Мы немало потрудились на ниве делегитимизации, вражды и ненависти. Сейчас все это позади", - сказал президент Израиля Реувен Ривлин.

На инаугурационном заседании депутаты поклялись "хранить верность Государству Израиль и добросовестно исполнять свою миссию в Кнессете".