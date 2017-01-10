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    Новый император Японии займет престол с начала 2019 года

    Законопроект, предусматривающий подобную возможность, планируется представить в мае

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Правительство Японии намерено провести церемонию вступления на престол нового императора 1 января 2019 года.  Как передает Report, об этом сообщает "Санкэй" со ссылкой на источники.

    По данным газеты, законопроект, предусматривающий подобную возможность, планируется представить в мае этого года.

    На смену 83-летнему императору придет его старший сын Нарухито.

    В августе 2016 года Акихито выступил с обращением к народу Японии, сообщив, что хочет уйти на покой. Тем не менее действующая конституция Японии не предусматривает возможности отречения, в связи с чем японское правительство готовит поправки.

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