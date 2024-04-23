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Новый глава таможни Финляндии предложил ужесточить политику санкций для РФ

Новый глава таможни Финляндии предложил ужесточить политику санкций для РФ Новый глава таможни Финляндии Сами Ракшит предложил запретить весь экспорт в Россию и выдавать разрешения на исключительные торговые операции, а также обеспечить ЕС органом слежения за соблюдением санкций в том числе в третьих странах.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 09:25
Новый глава таможни Финляндии предложил ужесточить политику санкций для РФ

Новый глава таможни Финляндии Сами Ракшит предложил запретить весь экспорт в Россию и выдавать разрешения на исключительные торговые операции, а также обеспечить ЕС органом слежения за соблюдением санкций в том числе в третьих странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие предложения бывший руководитель отдела соблюдения санкций, вступающий в должность с 1 мая, озвучил в интервью газете Helsingin Sanomat.

Такая система санкций заставит страны отдельно обосновывать поставку каждого продукта, экспортируемого в Россию, уточняет он.

Второе предложение Ракшита основано на модели Соединенных Штатов, которые следят со соблюдением собственных санкций по всему миру. Законодательство США таково, что Вашингтон считает себя компетентным вводить санкции даже за пределами своей территории. Ракшит задается вопросом, почему ЕС действует частично через США, обеспечивая соблюдение санкций, если он может действовать напрямую и самостоятельно. Если бы ЕС считал себя компетентным в применении санкций и за пределами территории ЕС, власти стран ЕС могли бы начать проверки компаний, например, в странах Центральной Азии, считает Ракшит. Инспекторы ЕС могли бы, например, посетить компании, работающие в Казахстане, и потребовать доказательств того, что продукция не была поставлена в Россию.

"Все подобные действия затрудняют уклонение [от санкций] и повышают цены на товары, которые попадают в Россию", - отметил Ракшит.

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Версия на английском языке New head of Finnish customs proposes tightening sanctions on Russia

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