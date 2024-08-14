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Новый глава политбюро ХАМАС хочет договориться с Израилем о прекращении огня

Новый глава политбюро ХАМАС хочет договориться с Израилем о прекращении огня Новый глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар хочет заключить соглашение с Израилем о прекращении огня, чтобы положить конец войне в секторе Газа.
Другие страны
14 августа 2024 г. 10:50
Новый глава политбюро ХАМАС хочет договориться с Израилем о прекращении огня

Новый глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар хочет заключить соглашение с Израилем о прекращении огня, чтобы положить конец войне в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

По ее данным, посредники из Египта и Катара проинформировали об этом Израиль. В Анкаре, как отмечает издание, считают, что достижение договоренности о прекращении огня в Газе возможно по некоторым причинам. На прекращении огня настаивают американцы, текст, который ляжет на стол переговоров, основан на американо-израильском компромиссе.

По утверждению газеты, "ХАМАС демонстрирует конструктивную позицию в переговорном процессе". Вопрос, который волнует участников переговоров, заключается в том, как быстро он будет продвигаться с новым лидером политического крыла ХАМАС. "Не следует также забывать об усилиях Анкары, направленных на то, чтобы ХАМАС стало участником переговорного процесса и чтобы решение не принималось без него. Поэтому важно, чтобы Синвар, выходец из военного крыла [ХАМАС], не нарушил установившийся баланс", - пишет издание.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS-ın yeni lideri İsraillə atəşkəsə dair razılığa gəlmək istəyir

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