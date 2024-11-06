Новый глава Минобороны Израиля назвал возвращение заложников из Газы главной задачей

Исраэль Кац, назначенный 5 ноября премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на пост министра обороны еврейского государства, назвал главной задачей возвращение заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Исраэль Кац, назначенный 5 ноября премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на пост министра обороны еврейского государства, назвал главной задачей возвращение заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Как передает Report , соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X.

"Я благодарю премьер-министра Нетаньяху за доверие, которое он оказал мне при назначении на должность министра обороны. Мы будем работать вместе по продвижению к победе над нашими врагами и по реализации целей войны. Это возвращение всех похищенных как самая важная миссия, уничтожение ХАМАС в Газе и поражение "Хезболлах" в Ливане, сдерживание иранской агрессии и безопасное возвращение жителей севера и юга Израиля в свои дома", - написал Кац.

Напомним, что Нетаньяху отправил в отставку Йоава Галанта с поста министра обороны и назначил на его место главу МИД еврейского государства Исраэля Каца.

Галант аргументировал свое увольнение разногласиями по проблематике создания госкомиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года, спорами по вопросам, связанным с освобождением заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа, а также по теме призыва ультраортодоксов в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).