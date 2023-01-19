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Новый глава Минобороны Германии принес присягу

Новый глава Минобороны Германии принес присягу Новый министр обороны Германии Борис Писториус принес присягу в Бундестаге.
Другие страны
19 января 2023 г. 12:22
Новый глава Минобороны Германии принес присягу

Новый министр обороны Германии Борис Писториус принес присягу в Бундестаге после того, как президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему грамоту о назначении на эту должность.

Об этом передает Report со ссылкой на германские СМИ.

Отметим, что он был назначен на эту должность 17 января после того, как Кристине Ламбрехт подала в отставку, которую в последние месяцы критиковали за состояние материально-технической базы ВС Германии.

Писториус родился в 1960 году. С 2006 по 2013 годы был мэром города Оснабрюк, с 2013 года занимает пост главы МВД Нижней Саксонии. Член Социал-демократической партии Германии.

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