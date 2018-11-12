 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Новый глава минобороны Бельгии назвал себя националистом

    © Газета.Ру

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Новый министр обороны Бельгии Сандер Лунес заявил во время принесения присяги королю страны Филиппу, что он придерживается националистических взглядов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Лунес представляет праворадикальную партию "Новый фламандский альянс" (NVA), которая является частью правящей правительственной коалиции Бельгии.

    "Будучи националистом, я понимаю, какое значение имеет символика, и я уважаю индивидуальность при выборе символики", - сказал Лунес, когда его спросили, почему в его кабинете находится скульптура, изображающая конного ловца креветок.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi