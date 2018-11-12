Новый глава минобороны Бельгии назвал себя националистом

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Новый министр обороны Бельгии Сандер Лунес заявил во время принесения присяги королю страны Филиппу, что он придерживается националистических взглядов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Лунес представляет праворадикальную партию "Новый фламандский альянс" (NVA), которая является частью правящей правительственной коалиции Бельгии.

"Будучи националистом, я понимаю, какое значение имеет символика, и я уважаю индивидуальность при выборе символики", - сказал Лунес, когда его спросили, почему в его кабинете находится скульптура, изображающая конного ловца креветок.