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Новый глава Минфина Британии отказался от большинства запланированных бюджетных стимулов

Новый глава Минфина Британии отказался от большинства запланированных бюджетных стимулов Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант отказался от значительной части бюджетных стимулов, предложенных экс-главой британского Минфина Квази Квартенгом 23 сентября.
Другие страны
17 октября 2022 г. 15:51
Новый глава Минфина Британии отказался от большинства запланированных бюджетных стимулов

Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант отказался от значительной части бюджетных стимулов, предложенных экс-главой британского Минфина Квази Квартенгом 23 сентября.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Самой главной целью для нашей страны сейчас является стабильность", - заявил Хант в понедельник, выступая перед парламентом.

Предложения Ханта, как ожидается, позволят британским властям сэкономить 32 млрд фунта стерлингов.

В частности, правительство вернется к планам повышения ставки корпоративного налога с 19% до 25% с апреля 2023 года, а также откажется от планов снижения налога на дивиденды, проведения реформы в сфере оплаты труда, "заморозки" пошлин на алкоголь и введения нулевой ставки НДС для иностранных покупателей, пишет газета Financial Times.

"Мы откажемся почти ото всех налоговых мер, которые были в бюджетном плане, - сказал Хант. - В тот момент, когда рынки справедливо требуют приверженности устойчивым финансам, было бы неверным привлекать заемные средства для финансирования всего этого".

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