Новый глава Минфина Британии отказался от большинства запланированных бюджетных стимулов

Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант отказался от значительной части бюджетных стимулов, предложенных экс-главой британского Минфина Квази Квартенгом 23 сентября.

Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант отказался от значительной части бюджетных стимулов, предложенных экс-главой британского Минфина Квази Квартенгом 23 сентября.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Самой главной целью для нашей страны сейчас является стабильность", - заявил Хант в понедельник, выступая перед парламентом.

Предложения Ханта, как ожидается, позволят британским властям сэкономить 32 млрд фунта стерлингов.

В частности, правительство вернется к планам повышения ставки корпоративного налога с 19% до 25% с апреля 2023 года, а также откажется от планов снижения налога на дивиденды, проведения реформы в сфере оплаты труда, "заморозки" пошлин на алкоголь и введения нулевой ставки НДС для иностранных покупателей, пишет газета Financial Times.

"Мы откажемся почти ото всех налоговых мер, которые были в бюджетном плане, - сказал Хант. - В тот момент, когда рынки справедливо требуют приверженности устойчивым финансам, было бы неверным привлекать заемные средства для финансирования всего этого".