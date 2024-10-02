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Новый глава МИД: Япония намерена сохранить санкции в отношении России

Новый глава МИД: Япония намерена сохранить санкции в отношении России Правительство Японии настроено на сохранение курса на оказание санкционного давления на Россию и продолжение поддержки Украины.
Другие страны
2 октября 2024 г. 11:06
Новый глава МИД: Япония намерена сохранить санкции в отношении России

Правительство Японии настроено на сохранение курса на оказание санкционного давления на Россию и продолжение поддержки Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил новый глава МИД страны Такэси Ивая.

"Мы продолжим активно продвигать поддержку Украины и санкции против России", - сказал он, фактически повторив позицию прежней администрации Фумио Кисиды, которого на посту премьера 1 октября сменил Сигэру Исиба.

Ивая также отметил, что "безопасность в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе неразделимы" и неприемлема любая попытка изменить статус-кво силой.

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