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Новый глава МИД Великобритании провел переговоры с украинским коллегой

Новый глава МИД Великобритании провел переговоры с украинским коллегой Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал первым официальным лицом, с которым новый глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли провел переговоры по телефону.
Другие страны
8 сентября 2022 г. 01:31
Новый глава МИД Великобритании провел переговоры с украинским коллегой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал первым официальным лицом, с которым новый глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли провел переговоры по телефону.

Как передает Report, об этом украинский дипломат написал в Twitter.

"Провел переговоры с британским коллегой Джеймсом Клеверли. Мы разделяем одну цель: Украина должна победить. Будем активно работать вместе, чтобы убедить в этом остальной мир - особенно тех, кто еще сомневается. Это первый телефонный разговор моего коллеги, и этот факт говорит сам за себя", - отметил он.

Напомним, что 6 сентября бывший замминистра иностранных дел и министр образования Великобритании Клеверли был назначен главой МИД в кабинете премьер-министра Лиз Трасс.

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