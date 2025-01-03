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Новый глава МИД Сирии пообещал формирование правительства с учетом всех групп населения

Новый глава МИД Сирии пообещал формирование правительства с учетом всех групп населения Министр иностранных дел в правительстве переходного периода в Сирии Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию озвучил намерение Дамаска создать правительство, которое будет представлять все слои населения Сирии.
Другие страны
3 января 2025 г. 17:40
Новый глава МИД Сирии пообещал формирование правительства с учетом всех групп населения

Министр иностранных дел в правительстве переходного периода в Сирии Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию озвучил намерение Дамаска создать правительство, которое будет представлять все слои населения Сирии.

Как сообщает Report, слова главы МИД приводит телеканал "Аль-Арабийя".

"В ходе визита [в Саудовскую Аравию] мы поделились нашим видением по поводу учреждения правительства, которое основано на партнерстве и эффективности, которое включает в себя все компоненты сирийского общества", - отметил министр.

По его словам, на переговорах обсуждалась также разработка плана экономического развития Сирии для привлечения инвестиций.

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